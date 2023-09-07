Смертельно опасно: мухоморами отравился житель Костанайской области

В Аулиекольском районе Костанайской области 46-летний мужчина поел мухоморов и умер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиков скорой помощи.

О смертельном случае отравления грибами рассказали врачи скорой помощи Костанайской области. Это не первый раз, когда парамедики выезжают на вызов с отравлением мухоморами. На этот раз врачи на месте только констатировали смерть, передает Qostanai.Media.

"Бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Со слов супруги, мужчина употребил мухоморы. С утра были галлюцинации. Вечером он был обнаружен дома родными без признаков жизни", – рассказали медики.

В конце августа в Костанайской области медики рассказали о случае, когда местный пенсионер пытался лечить диабет с помощью мухоморов. Мужчина съел несколько грибов в течение дня и получил серьезное отравление.