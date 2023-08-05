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Домики для бездомных кошек продолжают устанавливать в Алматы

Домик Фото: акимат Алматы
Комфортные условия для бродячих животных уже созданы в Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском районах, сообщает Zakon.kz.

Проект инициирован общественным фондом Animal Security и реализуется за счет спонсорских средств совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы.

"Жилье для кошек предоставляется при наличии ответственных кураторов, которые будут заботиться о животных и обеспечивать чистоту. Все кошки, живущие в домиках, стерилизованы, здоровы и безопасны для жителей. Мониторинг за животными будет осуществляться на добровольной основе кураторами из зоозащитных организаций".Акимат Алматы

В Алматы установлено 20 домиков с кормушками, в производстве находится еще порядка 50.

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