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В Петропавловске обсуждают пустой гроб, найденный недалеко от жилых домов

Петропавловск Фото: Instagram/skopetro
Пустой деревянный гроб обнаружили прямо на одной из улиц Петропавловска. Фото быстро облетело соцсети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, полицейские выяснили, что данный специальный ящик был вынесен из помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети Qyzyljar qalalyq meshiti, расположенной по адресу: улица Жукова, 17.

"В настоящее время ящик занесен в помещение", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Ранее, в январе, жителей Семея напугал цинковый гроб в районе аэропорта.

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Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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