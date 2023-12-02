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Тело пенсионерки нашли на улице Петропавловска

Тело пенсионерки нашли на улице Петропавловска Фото: скриншот с видео
Пожилую женщину без признаков жизни обнаружили прохожие на одной из улиц Петропавловска. В полиции выясняют причины случившегося, сообщает Zakon.kz.

Днем 1 декабря в социальных сетях центра Северо-Казахстанской области распространилось видео, на котором очевидцы сняли безжизненное тело женщины, найденной на улице Сатпаева. Об этом пишет Qazaqstan Media.

Как сообщили в управлении полиции Петропавловска, видимых признаков насильственной смерти у женщины не обнаружили. Известно, что скончавшейся было 72 года.

"Для установления точной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка". Пресс-служба управления полиции города


В середине ноября в Актау прохожие нашли тело мужчины. Позднее стало известно, что погибшему было 43 года, он скончался от побоев. Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемых в смерти жителя Актау.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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