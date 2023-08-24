Подросток пнул мужчину в лицо в Акмолинской области
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как подростки издеваются над мужчиной в одном из сел Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
На видео один подросток пнул мужчину в лицо, другой все снимал на видео.
По словам местных жителей, потерпевший пьющий, но при этом безобидный.
В полиции прокомментировали данное видео.
"Данный инцидент произошел в селе Акмол. Участковые инспектора установили, что лицом, пинающим мужчину в область головы, является несовершеннолетний 2009 года рождения. Инцидент на видеокамеру снимал его брат, также 2009 года рождения. Пострадавший, местный житель 1984 года рождения", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Как отметили в полиции, по данному факту провели внутришкольную комиссию. Законного представителя подростков привлекли к административной ответственности. Несовершеннолетних поставили на учет. Пострадавший от госпитализации и прохождения экспертизы отказался.
Ранее в Астане драка мужчин и подростков попала на видео.
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