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Подросток пнул мужчину в лицо в Акмолинской области

Несовершеннолетний пнул мужчину в лицо в Акмолинской области Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как подростки издеваются над мужчиной в одном из сел Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

На видео один подросток пнул мужчину в лицо, другой все снимал на видео. 

По словам местных жителей, потерпевший пьющий, но при этом безобидный.

В полиции прокомментировали данное видео.

"Данный инцидент произошел в селе Акмол. Участковые инспектора установили, что лицом, пинающим мужчину в область головы, является несовершеннолетний 2009 года рождения. Инцидент на видеокамеру снимал его брат, также 2009 года рождения. Пострадавший, местный житель 1984 года рождения", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области. 


Как отметили в полиции, по данному факту провели внутришкольную комиссию. Законного представителя подростков привлекли к административной ответственности. Несовершеннолетних поставили на учет. Пострадавший от госпитализации и прохождения экспертизы отказался.

Ранее в Астане драка мужчин и подростков попала на видео.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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