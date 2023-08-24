В Алматы в одном из детсадов выявили нарушения
Фото: Facebook/Арман Рахимов
Сотрудники Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы совместно с волонтерами организовали мониторинг состояния детских садов города, в ходе которого выявили нарушения, сообщает Zakon.kz.
Об этом 24 августа 2023 года рассказал руководитель Антикоррупционной службой Алматы Арман Рахимов:
"В ходе мониторинга установлено, что в одном из дошкольных учреждений, где обучается более 300 детей, имеется ряд проблемных вопросов, вызывающих дискомфорт и наносящих вред здоровью детей. Так, волонтеры выявили скопление воды в подвале, утечку кровли, аварийное состояние системы отопления и скопление конденсата".
Он отметил, что по всем фактам, выявленным в ходе визуальной проверки, был дан ряд рекомендаций.
"Также направлены письма в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер".Арман Рахимов
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript