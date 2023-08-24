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Законодательство РК

В Алматы в одном из детсадов выявили нарушения

В Алматы в одном из детсадов выявили нарушения Фото: Facebook/Арман Рахимов
Сотрудники Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы совместно с волонтерами организовали мониторинг состояния детских садов города, в ходе которого выявили нарушения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 августа 2023 года рассказал руководитель Антикоррупционной службой Алматы Арман Рахимов:

"В ходе мониторинга установлено, что в одном из дошкольных учреждений, где обучается более 300 детей, имеется ряд проблемных вопросов, вызывающих дискомфорт и наносящих вред здоровью детей. Так, волонтеры выявили скопление воды в подвале, утечку кровли, аварийное состояние системы отопления и скопление конденсата".

Он отметил, что по всем фактам, выявленным в ходе визуальной проверки, был дан ряд рекомендаций.

"Также направлены письма в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер".Арман Рахимов

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