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Антикор выявил дефекты на участке международной трассы

Антикор выявил дефекты на участке международной трассы Фото: gov.kz
Департамент по противодействию коррупции по Актюбинской области при мониторинге дорог республиканского значения выявил факты нарушения по качеству и содержанию дорог, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Антикоррупционная служба проводит мониторинг работы АО "НК "Казавтожол" и ТОО "КАЖсервис" по дорогам Актюбинской области.

"Мониторингом охвачена дорога, входящая в состав коридора "Западная Европа – Западный Китай", на участке III технической категории, а именно относящийся к наиболее деформированным участкам области Актобе-Хромтау-Карабутак. В ходе мониторинга выявлено, что пропускная способность дороги III технической категории составляет 3000 автомобилей. На сегодняшний день интенсивность движения составляет 10 000 автомобилей в сутки (в летнее время возрастает до 15 000), в том числе 70% тяжеловозы. Из-за повышенной интенсивности транзитного транспорта и повышенной устойчивости по нагрузке дорожное покрытие существующей автомобильной дороги теряет несущую способность. Это приводит к появлению различных дефектов дорожного покрытия", – говорится в сообщении.

Данные дефекты в соответствии с выделенными средствами устраняются эксплуатационной организацией ТОО "КАЖсервис" путем заделки опасных ям, укладки выравнивающего слоя.

"Однако из-за изношенности асфальтобетонного покрытия, отсутствия среднего ремонта в последние годы, а также с резким ростом интенсивности движения, в том числе преобладание доли большегрузных автомобилей сказывается на состоянии автодороги. Внимание рабочей группы было обращено на большую интенсивность движения транспортных средств по данному участку, что приводит к немедленному возникновению пробок при дорожно-транспортных происшествиях, а также сломанных автотранспортных средств".Департамент по противодействию коррупции по Актюбинской области

В ходе мониторинга установлено, что мероприятия, проводимые эксплуатационной организацией – ТОО "КАЖсервис" (ямочный ремонт асфальтного покрытия, засыпка инертными материалами, профилирование автогрейдером), вследствие перевозок материалов большегрузным транспортом (включая груз с транспортом 60 тн) дорожное полотно не выдерживает чрезмерной весовой нагрузки, приводит к возникновению грубых дефектов.

"В рамках реализации Карты коррупционных рисков охватываются все проблемные сферы региона, одна из них – дороги и инфраструктура области. В целях мониторинга качества автодорог на систематической основе производим выезды. В ходе мониторинга нами установлено, что существуют проблемы несвоевременного планирования работ и финансирования, недостача обслуживающей дорожной техники. Нами будут внесены рекомендации по улучшению качества и содержания дорог. Данные рекомендации будут направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер. Ремонт и содержание дорог республиканского значения относятся к компетенции АО "Казавтожол" и ТОО "КАЖ сервис". При этом работа указанных учреждений в части содержания дорог области вызывает обоснованную критику со стороны общественности", – отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Актюбинской области Алмат Мирзалиев.

Ранее в АО "НК "КазАвтоЖол" напомнили казахстанцам важную деталь при оплате за проезд по платной дороге.

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