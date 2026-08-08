#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Происшествия

В Кокшетау женщина нашла на скамейке сумку пенсионерки с 3,5 млн тенге: ее обвинили в краже

Сумка, скамейка , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 12:13 Фото: pixabay
Полицейские Кокшетау раскрыли кражу сумки, в которой находились ювелирные украшения, мобильный телефон, наручные часы и другие личные вещи. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 млн 470 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть Управления полиции Кокшетау обратилась 70-летняя жительница. Пенсионерка сообщила, что после отдыха во дворе дома по проспекту Абылай хана забыла на скамейке свою сумку. Когда вернулась за ней, обнаружила, что она пропала. По данному делу было начато досудебное расследование по факту кражи.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли и тщательно изучили записи камер видеонаблюдения системы ЦОУ, а также камер, установленных на жилых домах, объектах торговли и иных организациях, расположенных в районе совершения преступления. Анализ видеозаписей позволил установить последовательность событий после того, как потерпевшая оставила сумку на скамейке, а также определить приметы женщины, обнаружившей имущество", – прокомментировали в ДП Акмолинской области.

Как выяснилось, женщина заметила оставленную без присмотра сумку и некоторое время ожидала появления владельца. Но позже забрала ее. По ее словам, по дороге домой она выбросила сумку, предварительно достав из нее мобильный телефон, наручные часы и ювелирные изделия.

"На следующий день, испытывая финансовые трудности, подозреваемая сдала одно из найденных золотых колец в ломбард, получив за него 150 тыс. тенге. Вырученные деньги были потрачены на продукты питания и приобретение лекарственных средств".ДП Акмолинской области

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Полицейские напоминают, что присвоение найденного имущества, если владелец известен или его можно установить, влечет предусмотренную законом ответственность. При обнаружении чужих вещей необходимо незамедлительно принять меры для их возврата владельцу либо передать находку в ближайший отдел полиции.

Больше 600 плиток шоколада украл в магазине сладкоежка из области Жетысу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Кокшетау из автосалона украли сейф с 30 млн тенге
18:25, 24 августа 2023
В Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
22:37, 31 декабря 2024
Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау
золото
00:16, 19 июня 2026
Золото на 115 млн тенге таинственно исчезло в Кокшетау: под подозрением "свой"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: