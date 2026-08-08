В Кокшетау женщина нашла на скамейке сумку пенсионерки с 3,5 млн тенге: ее обвинили в краже

Полицейские Кокшетау раскрыли кражу сумки, в которой находились ювелирные украшения, мобильный телефон, наручные часы и другие личные вещи. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 млн 470 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть Управления полиции Кокшетау обратилась 70-летняя жительница. Пенсионерка сообщила, что после отдыха во дворе дома по проспекту Абылай хана забыла на скамейке свою сумку. Когда вернулась за ней, обнаружила, что она пропала. По данному делу было начато досудебное расследование по факту кражи.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли и тщательно изучили записи камер видеонаблюдения системы ЦОУ, а также камер, установленных на жилых домах, объектах торговли и иных организациях, расположенных в районе совершения преступления. Анализ видеозаписей позволил установить последовательность событий после того, как потерпевшая оставила сумку на скамейке, а также определить приметы женщины, обнаружившей имущество", – прокомментировали в ДП Акмолинской области.

Как выяснилось, женщина заметила оставленную без присмотра сумку и некоторое время ожидала появления владельца. Но позже забрала ее. По ее словам, по дороге домой она выбросила сумку, предварительно достав из нее мобильный телефон, наручные часы и ювелирные изделия.

"На следующий день, испытывая финансовые трудности, подозреваемая сдала одно из найденных золотых колец в ломбард, получив за него 150 тыс. тенге. Вырученные деньги были потрачены на продукты питания и приобретение лекарственных средств". ДП Акмолинской области

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Полицейские напоминают, что присвоение найденного имущества, если владелец известен или его можно установить, влечет предусмотренную законом ответственность. При обнаружении чужих вещей необходимо незамедлительно принять меры для их возврата владельцу либо передать находку в ближайший отдел полиции.

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