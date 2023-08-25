Микроавтобус столкнулся с бульдозером на трассе: погибли четыре человека

На трассе в Костанайской области микроавтобус Toyota 24 августа столкнулся с бульдозером. На месте ДТП погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, на 495 км трассы Карабутак – Костанай водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, еще трое пассажиров госпитализированы в больницу Рудного", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.

Фото: polisia.kz

Начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия.

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