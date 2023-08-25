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В Каркаралинске полиция выставила блокпосты из-за нападения на женщину

нападение, кулак Фото: freepik
Неизвестный мужчина напал на 51-летнюю женщину в городе Каркаралинске Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что факт нападения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. 

"По данному факту на всех въездах и выездах из города Каркаралинск, а также по пути возможного движения подозреваемого лица выставлены блокпосты. На месте происшествия работают сотрудники Департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района", – говорится в сообщении полиции.

Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Алматинской области утром 31 июля 2023 года шла на работу, и в безлюдном месте на нее напал мужчина, избил и пытался изнасиловать. Дочь пострадавшей рассказала корреспонденту Zakon.kz, как матери удалось сбежать от маньяка.

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Тамила Языкова
Карагандинская область
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