В Каркаралинске полиция выставила блокпосты из-за нападения на женщину

Неизвестный мужчина напал на 51-летнюю женщину в городе Каркаралинске Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что факт нападения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

"По данному факту на всех въездах и выездах из города Каркаралинск, а также по пути возможного движения подозреваемого лица выставлены блокпосты. На месте происшествия работают сотрудники Департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района", – говорится в сообщении полиции.

Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Алматинской области утром 31 июля 2023 года шла на работу, и в безлюдном месте на нее напал мужчина, избил и пытался изнасиловать. Дочь пострадавшей рассказала корреспонденту Zakon.kz, как матери удалось сбежать от маньяка.

