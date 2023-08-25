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В Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного на мать

рация Фото: Zakon.kz
Неизвестный мужчина напал на одну из жительниц города, которая живет в своем доме на улице Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что мужчина планировал ограбление.

На кадрах видно, что у порога дома молодой человек бьет женщину кулаками и закрывает ей рот. В это время сын пострадавшей находится дома и просит о помощи.


Ранее сообщалось, что в Каркаралинске полиция выставила блокпосты на всех въездах и выездах из города из-за нападения на женщину. 

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В Каркаралинске полиция выставила блокпосты из-за нападения на женщину

Елена Беляева
Карагандинская область Каркаралинск
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