В Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного на мать

Неизвестный мужчина напал на одну из жительниц города, которая живет в своем доме на улице Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что мужчина планировал ограбление.

На кадрах видно, что у порога дома молодой человек бьет женщину кулаками и закрывает ей рот. В это время сын пострадавшей находится дома и просит о помощи.





Ранее сообщалось, что в Каркаралинске полиция выставила блокпосты на всех въездах и выездах из города из-за нападения на женщину.