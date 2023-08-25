В Житикаре мужчина угнал кран и врезался в памятник "Слава труду"

25 августа 37-летний житель Аулиекольского района Житикары в нетрезвом состоянии угнал с территории одного из предприятий грузовую автомашину "Урал". Но далеко не уехал, врезался в бордюрное ограждение центрального кольца в городе и памятника "Слава труду", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, в настоящее время полиция города Житикары начала досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также в отношении водителя возбуждено административное производство в соответствии со статьей 608 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Водитель задержан в административном порядке, уточнили в полиции.



За катание на чужом транспорте без цели угона мужчине грозит штраф в 1000 МРП (это 3,45 млн тенге) и даже лишением свободы до двух лет. Также он может лишиться водительских прав.

Ранее сообщалось, что в ВКО завели уголовное дело по факту обрушения памятника Ленину.