В Атырауской области водитель погиб в аварии после столкновения с коровой

На трассе Атырауской области водитель Toyota Camry сбил корову, затем выскочил на встречку и врезался в фуру. Один человек в результате аварии погиб, двое получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 24 августа на трассе Актобе – Атырау – Астрахань 35-летний водитель Toyota Camry сбил по пути следования корову. От удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Об этом пишет АкЖайык.

Как сообщили изданию в департаменте полиции Атырауской области, водитель легкового авто погиб на месте от полученных травм. Его пассажиры получили различные травмы.

"Госпитализированы женщина, 1996 года рождения и мужчина1994 года рождения. У обоих состояние средней тяжести. Врачи санавиацией приехали из Атырау, и вместе мы провели операцию. Пациенты в настоящее время находятся в Макате". Рысгуль Айсекенова, и.о главного врача Макатской районной больницы

Тем временем в Жетикаре нетрезвый мужчина угнал с территории одного из предприятий грузовую автомашину "Урал" и врезался на ней в бордюрное ограждение центрального кольца в городе и памятника "Слава труду".