Приговор по громкому делу 15 пожарных вынесли в Костанае

В суде №2 Костаная вынесли приговор по делу о коррупции, где подсудимыми выступали 15 сотрудников противопожарной службы. Главным фигурантом стал бывший начальник управления кадровой политики департамента по ЧС Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

25 августа в уголовном суде Костаная огласили приговор по громкому делу о коррупции, где подсудимыми выступали 15 сотрудников департамента по ЧС региона. Главным подсудимым в деле выступил Бауржан Алимбаев, который до суда занимал должность начальника управления кадровой политики департамента по ЧС Костанайской области, по решению судьи Ольги Кузнецовой, он был лишен звания. Также звания судья лишила всех остальных осужденных. К слову, два фигуранта дела избежали наказания, пишет портал Костанайские новости.

12 подсудимых получили штрафы, их размер судья определила в зависимости от суммы взятки, которые с января по ноябрь прошлого года дали осужденные сотрудники департамента по ЧС Алимбаеву. Согласно материалам дела, он брал с подчиненных деньги за прохождение аттестации или за перевод на другую должность. Суммы: от 30 до 150 тысяч тенге. Служащий мог заработать до полумиллиона тенге, сказано в деле.

Сам Алимбаев, по решению суда, получил пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности. Его суд признал виновным в мошенничестве и получении взятки.

Стоит отметить, что прокурор в ходе прений просил реальный срок для всех подсудимых. Для Алимбаева гособвинитель запросил восемь лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане комендант общежития обманула студентов и коллег на 24 миллионов тенге. Женщину суд приговорил к четырем годам лишения свободы.