В Талдыкоргане комендант общежития обманула студентов и коллег на 24 млн тенге

Талдыкорганским городским судом Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимой С. по факту неоднократного мошенничества (п. 4) ч. 3 ст. 190 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, подсудимая, будучи комендантом общежития при высшем учебном заведении, в период с 2021 года по 2022 года, войдя в доверие студентов и сотрудников общежития, мошенническим путем оформила через сервисы интернет-банкинга товарные и денежные кредиты. В итоге заявление на женщину написали 16 человек. Ущерб составил более 24 млн тенге.

"В октябре 2021 года подсудимая С., пользуясь доверием потерпевшего, попросила его документы под предлогом того, что они нужны ей в рабочем порядке. Получив необходимые документы, удостоверяющие личность потерпевшего, С. тайно оформила в микрофинансовой организации товарный кредит на сумму около 600 тыс. тенге. Далее, продала товар и приобретенные средства растратила на собственные нужды. После этого, С. обманным путем, убедив Д., что полностью самостоятельно погасит задолженность, попросила последнего взять денежный кредит. Д. оформил в микрофинансовой организации кредит на сумму около 560 тыс. тенге и передал деньги С. После подсудимая, использовав имеющиеся на руках персональные данные Д., тайно получила микрокредиты от имени потерпевшего с различных микрофинансовых организациях с указанием своего мобильного номера в качестве дополнительной связи, причинив последнему ущерб на сумму в общей сложности более 2 млн тенге", - пишет пресс-служба суда.

Кроме того, подсудимая также обманула еще 15 студентов и сотрудников общежития на сумму свыше 22 млн тенге. Ситуации аналогичные, предлоги были разными, отметили в суде.

Между тем, потерпевшие простили подсудимую и просили назначить ей наказание, не лишающее свободы.



"Суд признал С. виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4) части 3 статьи 190 УК РК и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и установил пробационный контроль на весь назначенный срок". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

Приговор суда не вступил в законную силу.

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