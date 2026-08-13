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События

Казахстанец убил бывшую жену двумя выстрелами в голову и грудь: ему вынесли приговор

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, зал суда, судья, приговор, участники процесса, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:14 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Жителю Костаная вынесли приговор за убийство бывшей супруги. Уголовное дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 12 августа 2026 года из Telegram-канала суда:

"По итогам судебного разбирательства подсудимый С. признан судом виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности".

Как пояснили в суде, размер и срок наказания судом назначен с учетом требований ч. 2 ст. 55 УК РК, так как при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать по особо тяжким преступлениям, связанным с посягательством на жизнь человека, четырех пятых максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК РК.

Гражданский иск судом удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Судом установлено, что в марте 2026 года при выяснении отношений с бывшей супругой на почве ревности, мужчина умышленно с целью убийства "произвел два прицельных выстрела в голову и грудную клетку бывшей супруги" из охотничьего карабина, от чего женщина "скончалась на месте преступления". Затем подсудимый "покинул место происшествия и самостоятельно явился в органы полиции, где написал явку с повинной".

Подсудимый в суде вину признал.

Как сообщается, приговор не вступил в законную силу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:14
Вердикт присяжных спас казахстанку от срока за убийство мужа

Ранее сообщалось, что в Павлодаре суд присяжных переквалифицировал уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая смертельно ранила мужа ножом во время бытовой ссоры. Изначально ее обвиняли в убийстве, однако заседатели пришли к иному выводу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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