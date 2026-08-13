Казахстанец убил бывшую жену двумя выстрелами в голову и грудь: ему вынесли приговор
Об этом стало известно 12 августа 2026 года из Telegram-канала суда:
"По итогам судебного разбирательства подсудимый С. признан судом виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности".
Как пояснили в суде, размер и срок наказания судом назначен с учетом требований ч. 2 ст. 55 УК РК, так как при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать по особо тяжким преступлениям, связанным с посягательством на жизнь человека, четырех пятых максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК РК.
Гражданский иск судом удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.
Судом установлено, что в марте 2026 года при выяснении отношений с бывшей супругой на почве ревности, мужчина умышленно с целью убийства "произвел два прицельных выстрела в голову и грудную клетку бывшей супруги" из охотничьего карабина, от чего женщина "скончалась на месте преступления". Затем подсудимый "покинул место происшествия и самостоятельно явился в органы полиции, где написал явку с повинной".
Подсудимый в суде вину признал.
Как сообщается, приговор не вступил в законную силу.
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