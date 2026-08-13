Казахстанец убил бывшую жену двумя выстрелами в голову и грудь: ему вынесли приговор

Жителю Костаная вынесли приговор за убийство бывшей супруги. Уголовное дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 12 августа 2026 года из Telegram-канала суда:

"По итогам судебного разбирательства подсудимый С. признан судом виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности".

Как пояснили в суде, размер и срок наказания судом назначен с учетом требований ч. 2 ст. 55 УК РК, так как при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать по особо тяжким преступлениям, связанным с посягательством на жизнь человека, четырех пятых максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК РК.

Гражданский иск судом удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Судом установлено, что в марте 2026 года при выяснении отношений с бывшей супругой на почве ревности, мужчина умышленно с целью убийства "произвел два прицельных выстрела в голову и грудную клетку бывшей супруги" из охотничьего карабина, от чего женщина "скончалась на месте преступления". Затем подсудимый "покинул место происшествия и самостоятельно явился в органы полиции, где написал явку с повинной".

Подсудимый в суде вину признал.

Как сообщается, приговор не вступил в законную силу.

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