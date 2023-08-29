Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ударил ножом в шею: подозреваемого задержали в ЗКО

Ударил ножом в шею: подозреваемого задержали в ЗКО Фото: Zakon.kz
Полицейские Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в нападении с ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 26 августа примерно в 22:30 сотрудники батальона патрульной полиции заметили нетрезвых людей.

"Установлено, что житель Уральска 1977 г. р. в ходе совместного распития спиртных напитков из хулиганских побуждений ударил ножом в шею своего собутыльника 1982 г. р. Подозреваемого в нападении с ножом задержали", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 107 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РК.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного мужчины на его мать. Инцидент произошел 25 августа 2023 года утром. На кадрах, опубликованных в соцсетях, было видно, что у порога дома молодой человек избивает 51-летнюю женщину и закрывает ей рот. В это время сын пострадавшей находился дома и просил о помощи. Предполагалось, что мужчина планировал ограбление.

Материал по теме

"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде

Оказалось, что пострадавшая от рук неизвестного мужчины жительница Каркаралинска является тетей известной казахстанской блогерши Айя Ли, которая 28 августа раскрыла новые подробности нападения на родственницу.

Читайте также

Блогер раскрыла новые подробности нападения на женщину в Карагандинской области

Конфискованные вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области

Опасный аттракцион с экскаватором в море: на жителя Актау составили два адмпротокола

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления