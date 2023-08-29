Ударил ножом в шею: подозреваемого задержали в ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в нападении с ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 26 августа примерно в 22:30 сотрудники батальона патрульной полиции заметили нетрезвых людей.

"Установлено, что житель Уральска 1977 г. р. в ходе совместного распития спиртных напитков из хулиганских побуждений ударил ножом в шею своего собутыльника 1982 г. р. Подозреваемого в нападении с ножом задержали", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 107 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РК.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного мужчины на его мать. Инцидент произошел 25 августа 2023 года утром. На кадрах, опубликованных в соцсетях, было видно, что у порога дома молодой человек избивает 51-летнюю женщину и закрывает ей рот. В это время сын пострадавшей находился дома и просил о помощи. Предполагалось, что мужчина планировал ограбление.

Оказалось, что пострадавшая от рук неизвестного мужчины жительница Каркаралинска является тетей известной казахстанской блогерши Айя Ли, которая 28 августа раскрыла новые подробности нападения на родственницу.