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Сельчанин угнал авто с автозаправки пока владелец покупал себе кофе

Сельчанин угнал авто с автозаправки пока владелец покупал себе кофе Фото: Zakon.kz
Житель Костанайской области остановился на заправке близ Лисаковска и пока покупал кофе, его автомобиль угнал односельчанин, сообщает Zakon.kz.

Житель Денисовского района Костанайской области припарковал автомобиль на одной из заправочных станций. Мужчина зашел в магазин за кофе, а когда вышел, обнаружил, что автомобиль его пропал. Как передает КТК, угонщиком оказался односельчанин владельца авто.

"К розыску оперативно приступили сотрудники патрульной полиции города Лисаковска. Находившийся рядом с АЗС автопатруль в составе Инкара Махангалеева и Алибека Жунусова задержали угонщика в течение часа. Машину обнаружили в 10 км от Лисаковска", – сообщает телеканал со ссылкой на ДП региона.

Оказалось, что подозреваемый живет в том же поселке, что и владелец угнанной машины. Автомобиль вернули, в отношении подозреваемого полицейские начали расследование дела.

25 августа 37-летний житель Аулиекольского района Житикары в нетрезвом состоянии угнал с территории одного из предприятий грузовую автомашину "Урал". Но далеко не уехал, врезался в бордюрное ограждение центрального кольца в городе и памятника "Слава труду".

Мария Мельникова
Костанайская область Лисаковск
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