Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых

В Управлении культуры Актюбинской области подтвердили, что нарушителем, осквернившим скалы в Мангистау, оказался директор Дома культуры для слепых, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления культуры Алтынай Юнисова рассказала, что после скандального инцидента поговорила с директором. Он объяснил, что у него была веская причина "поработать отверткой и молотком на скале".



"Я видела видео. Это действительно директор Дома культуры для слепых города Актобе. Сегодня специально разговаривала с ним. Когда я сказала, что он порочит культуру области, он объяснил, что на скале было написано грубое слово. И он пытался исправить его. Однако видео было снято не с начала", – рассказала Юнисова.

По ее словам, в данное время директор Дома культуры находится в отпуске, отдыхает в Актау. По приезду в Управлении культуры обещают провести с ним профилактическую беседу. Однако жители области требуют строго наказать нарушителя.

Ранее сообщалось, что полицейские Мангистауской области разыскивают мужчину, который попал на видео во время осквернения стен уникального ажурного каньона Ыбыкты сай.