Чиновник, попавшийся на вандализме в Мангистау, уволился

Глава Дома культуры для слепых в Актобе, осквернивший уникальный каньон Ыбыкты Сай в Мангистау, написал заявление по собственному желанию. Заявление ему подписали, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердила руководитель управления культуры и развития языков Актюбинской области Алтынай Юнисова.

"Директор Дома культуры для слепых в Актобе уволился после инцидента с вандализмом в Мангистауской области. Он добровольно написал заявление", - сказала Алтынай Юнисова.

Несколько дней назад распространилось видео, на котором мужчина выдалбливает молотком и отверткой надпись на скале уникального каньона.

Оказалось, что вандал возглавлял Дом культуры для слепых в Актобе. В Мангистау он проводил свой отпуск.

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Чуть позже он извинился, объяснив, что пытался исправить грубое слово, написанное на скале.