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Законодательство РК

За "содержание притона" накажут администратора одной из саун Петропавловска

За "содержание притона" накажут администратора одной из саун Петропавловска Фото: Zakon.kz
В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью завели дело в отношении 48-летней работницы сауны, которая продавала клиентам знакомую "на час", сообщает Zakon.kz.

Факт сводничества полицейские зафиксировали после поступившей к ним информации. Оказалось в одной из саун города администратор продавала клиентам свою знакомую для оказания интимных услуг, пишет Петропавловск.news.

"Она вызвала девушку, которая за денежное вознаграждение оказала интимные услуги клиентам заведения. Девушка получила деньги, часть из которых передала администратору за "вызов". В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Согласно санкции статьи 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет". Рахат Нурахметов, и.о. начальника управления по борьбе с организованной преступностью

Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Ранее пользователей Казнета возмутили условия в детском лагере "Арман Дала". Дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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