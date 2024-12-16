Три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области

В Костанайской области на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган 16 декабря произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Наша газета", авария случилась около 15:00 в 10 км от поселка Герцено Карасуского района. На дороге столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard.

В результате ДТП три человека, находившиеся в Toyota Alphard, скончались на месте от полученных травм. Еще трое пострадавших были госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

По факту ДТП начато расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай.