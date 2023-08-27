В Костанайской области грибники нашли тело девушки

Фото: Zakon.kz

27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая, по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

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