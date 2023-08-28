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"Повторяет челлендж своего друга": Кайрат Нуртас вновь разозлил казахстанцев

"Повторяет челлендж своего друга": Кайрат Нуртас вновь разозлил казахстанцев Фото: unsplash
В минувшие выходные в социальных сетях вновь заговорили о популярном казахстанском певце Кайрате Нуртасе. На этот раз внимательные казахстанцы сняли на видео, как машина исполнителя грубо нарушила Правила дорожного движения в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress накануне, 27 августа 2023 года.

"Кайрат Нуртас приехал в Кордайский район Жамбылской области и первым делом грубо нарушил ПДД, за которое предусмотрено лишение водительских прав", – говорится в сообщении.

Пользователи Казнета под видео оставили возмущенные комментарии:

  • "Это все еще кого-то удивляет!?"
  • "Ему можно. Он же Жулдыз (звезда. – Прим. ред.)!
  • "Видимо, особо нечем удивлять, так они на пару с Торегали пытаются завоевать популярность".
  • "Повторяет челлендж своего друга, который тоже себя повел неадекватно, когда его полиция задерживала, притворившись спящим в больнице..."

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Но нашлись среди них и те, кто вступился за певца:

  • "А за что лишение, водитель не двойную сплошную пересек, лишь бы хайповать".
  • "На видео знаков нет, разметка размытая и не соответствующая стандарту, еле видная, о каком нарушении идет речь?"
  • "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей".

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в областной департамент полиции. Выяснилось, что инцидент произошел в прошлую пятницу.

"Данный факт произошел 25 августа текущего года на 215 км автодороги Алматы – Ташкент Кордайского района. За совершение указанного правонарушения на 37-летнего водителя автомашины марки Mercedes-Benz W222 составлен административный протокол по ст. 601 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги") КоАП РК, выписан штраф в размере 10 350 тенге".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Кайрат Нуртас не в первый раз попадает в такие ситуации.

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В конце марта 2023 года сообщалось, что любимец казахстанцев прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Причем нарушение ПДД Кайрат Нуртас на видео снял сам. В полиции тогда отметили, что "в ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст. 601 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками") КоАП РК".

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