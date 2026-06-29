Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал видео с экс-солисткой группы "КешYOU", сообщает Zakon.kz.
Судя по публикации Кайрата на его странице в Instagram, выбор пал на Балжан Бидаш. Именно она встретила его в студии звукозаписи в незамысловатом сюжете совместного видео.
"Скоро", – немногословно отметил Кайрат Нуртас видеоанонс, указав аккаунт певицы.
Фанаты певца моментально пришли к выводу, что их ожидает мегахит.
А поклонники "Ирины Кайратовны" раскритиковали новый трек группы.
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