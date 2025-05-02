Полицейские раскрыли кражу запчастей сельхозтехники на 40 млн тенге

В Егиндыкольском районе Акмолинской области полицейские раскрыли крупную кражу запчастей от комбайнов в особо крупном размере. По подозрению в преступлении задержаны трое местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что кражи происходили с территории местного ТОО систематически в течение полугода – с ноября прошлого года по апрель 2025 года.

"Похищенные запчасти подозреваемые продавали скупщику в Атбасарском районе. Все детали изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле руководства Департамента полиции", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Фото: Polisia.kz.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали, что 28 апреля 2025 года злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой привлечения к уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге.