Книги довели до тюрьмы жителя Астаны

Работник пансионата из Астаны получил реальный срок лишения свободы за разжигание розни. Он незаконно распространял литературу религиозного содержания, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции 28 августа, 31-летнему жителю Астаны вынесли приговор по уголовному делу о разжигании розни. Работника пансионата признали виновным по ч. 1 ст. 174 УК РК и осудили на три года лишения свободы.

По информации полиции, сотрудники столичного управления по противодействию экстремизму в рамках санкционированного обыска изъяли у мужчины 400 книг религиозного содержания. По итогам их анализа правоохранительные органы и суд пришли к выводу, что астанчанин разжигал межрелигиозную рознь.

Ранее в Туркестане местный житель организовал у себя дома нелегальную религиозную школу. Его "паствой" стали 68 детей в возрасте от пяти до 17 лет.