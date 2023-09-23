Жителя Костаная приговорили к 7 годам тюрьмы за пропаганду терроризма

Районный суд Костанайской области приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, который подозревался в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщает Zakon.kz.

Дело в суд передало КНБ. Осужденный, по версии следствия, публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

Приговор вступил в законную силу 20 сентября 2023 года.

Ранее к такому же сроку – 7 годам лишения свободы – приговорили жителя Шымкента. Он обвинялся в том, что под вымышленными именами публиковал в интернете посты с идеологией насильственного экстремизма.