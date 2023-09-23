Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителя Костаная приговорили к 7 годам тюрьмы за пропаганду терроризма

молоток судьи Фото: Zakon.kz
Районный суд Костанайской области приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, который подозревался в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщает Zakon.kz.

Дело в суд передало КНБ. Осужденный, по версии следствия, публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.

В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана.

Приговор вступил в законную силу 20 сентября 2023 года.

Ранее к такому же сроку – 7 годам лишения свободы – приговорили жителя Шымкента. Он обвинялся в том, что под вымышленными именами публиковал в интернете посты с идеологией насильственного экстремизма.

Читайте также

небо, облака
Прогноз погоды по регионам Казахстана на 24 сентября
люди
Азиада-2023: президент НОК РК пообедал со спортсменами в атлетической деревне
Умер экс-президент Италии
Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано
Мухит Турсынали
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
цветы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления