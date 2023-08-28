Пешехода сбили и протащили на капоте авто на трассе в Алматинской области

Ночью 27 августа насмерть сбили мужчину в поселке Ават Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло минувшей ночью, около 22:00 на Кульджинском тракте в поселке Ават. Водитель Mercedes-Benz сбил пешехода.

По словам очевидцев, ДТП произошло прям напротив кафе, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. Из-за плохих погодных условий водитель поздно заметил перебегающего. Они отметили, что мужчина был одет в темную одежду.

Водитель сбил его и протащил на капоте более 40 метров. После чего мужчина упал с капота и автомобиль остановился.

Мужчина 1982 года рождения скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее 17-летний водитель мопеда погиб в ДТП в Алматинской области.