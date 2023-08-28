Житель Шымкента угрожал поджечь себя в здании прокуратуры

Попытку самосожжения устроил житель Шымкента в здании городской прокуратуры. Мужчину удалось вовремя остановить, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Шымкента, около 11:47 28 августа в здание фронт-офиса городской прокуратуры пришли заявители, которые выражали несогласие с процессуальным решением по одному из уголовных дел. Они требовали, чтобы их лично принял прокурор Шымкента. Объясняться с недовольными гражданами пришлось сотрудникам ведомства.

"При проведении дежурным прокурором прокуратуры города Шымкент разъяснительных работ один из посетителей попытался совершить самоподжог, облив себя бензином. Своевременными оперативными действиями сотрудников прокуратуры не допущен самоподжог", – сообщили в прокуратуре.

Одной из женщин, присутствовавших в здании, потребовалась медицинская помощь, ей вызвали "скорую". Факт инцидента зарегистрировали в КУИ Аль-Фарабийского РУП, идет проверка. По ее результатам действиям всех участников происшествия дадут юридическую оценку.

В конце прошлого года житель Караганды попытался поджечь себя возле здания Департамента полиции. Его арестовали на 15 суток.