Мужчина пытался поджечь себя около отдела полиции в Мангистауской области

В селе Бейнеу полицейским удалось предотвратить попытку самоподжога местного жителя у контрольно-пропускного пункта (КПП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, перед инцидентом мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Через время, отмечает портал, нарушитель прибыл на КПП он облил себя жидкостью и попытался совершить самоподжог.

Правоохранители своевременно пресекли попытку. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в департаменте.

