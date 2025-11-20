Мужчина пытался поджечь себя около отдела полиции в Мангистауской области
В селе Бейнеу полицейским удалось предотвратить попытку самоподжога местного жителя у контрольно-пропускного пункта (КПП), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, перед инцидентом мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Через время, отмечает портал, нарушитель прибыл на КПП он облил себя жидкостью и попытался совершить самоподжог.
Правоохранители своевременно пресекли попытку. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.
"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что мужчина случайно поджег себя на глазах соседей в Экибастузе.
