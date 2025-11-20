#АЭС в Казахстане
Происшествия

Мужчина пытался поджечь себя около отдела полиции в Мангистауской области

мужчина поджог себя около отдела полиции в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 00:22 Фото: Zakon.kz
В селе Бейнеу полицейским удалось предотвратить попытку самоподжога местного жителя у контрольно-пропускного пункта (КПП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, перед инцидентом мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Через время, отмечает портал, нарушитель прибыл на КПП он облил себя жидкостью и попытался совершить самоподжог.

Правоохранители своевременно пресекли попытку. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно поджег себя на глазах соседей в Экибастузе.

Елена Беляева
Елена Беляева
