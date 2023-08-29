Блогер раскрыла новые подробности нападения на женщину в Карагандинской области

История с нападением на 51-летнюю женщину в Карагандинской области получила продолжение. Как оказалось, пострадавшая является тетей известной казахстанской блогерши, сообщает Zakon.kz.

Айя Ли опубликовала видео на странице в Instagram 28 августа 2023 года, кратко подписав его: "Надеюсь на силу интернета".

Она отметила, что уже, наверное, многие видео инцидент, который произошел 25 августа в семь утра в Каркаралинске.

"Мужчина избивал мою тетю, душил ее. И когда она уже отключилась и была без сознания, вероятно, подумав, что она уже умерла, решил затащить ее домой. Дома он увидел братишку, пнул его ногой, также ударил сковородкой. Вышла бабушка, он ударил и сломал ей руку", – добавила Айя Ли.

В продолжении она отметила, что после этого он вернулся во двор и стал добивать тетю.

"Услышав звук приближающегося такси, он убежал и скрылся. На следующий стражи порядка нашли подозреваемого в Караганде в его квартире. Там была обнаружена утечка газа. То ли он хотел умереть, то ли что. Сейчас, как выяснилось, у мужчины есть родственники в правоохранительных органах, которые придумывают новые истории о том, что он пришел не с целью грабить и нанести побои, а забрать долг в 2 миллиона тенге, которого не существует", – заявила блогер.

По словам девушки, это неправда.

"Наша семья все опровергает. Не верьте. Я прошу о распространении этого видео. Иначе его родственники сделают все, чтобы он избежал наказания", – заключила Айя Ли.

Также под постом Айя Ли отметила аккаунты акимата Каркаралинска, Астаны, Касым-Жомарта Токаева и различных СМИ.

В региональной полиции уточнили, что подозреваемым является 30-летний мужчина. В настоящее время проводятся следственные действия.