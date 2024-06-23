Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Женщина погибла при спуске с горы в Карагандинской области

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 14:24
54-летняя женщина погибла в горной местности Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, она погибла при попытке самостоятельно спуститься с опасного участка горы.

Рядом с ней была и другая женщина, также 54-х лет, она не смогла спустится с горной местности и обратилось в службу 112.

Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС.

Многие из нас отправляются в горы, чтобы насладиться первозданной и величественной красотой. Однако туристов там могут поджидать не только веселые приключения, но настоящая битва на выживание. Zakon.kz расскажет, как организовать безопасный поход.

Читайте также

ЖК &quot;Rixos Khan Shatyr Residences&quot;
Появились фотографии горевшего накануне элитного ЖК в Астане
Павлодарские спасатели ищут тело утонувшего в Иртыше мужчины
Тараз
Стала известна причина взрыва в Таразе
Мухит Турсынали
Карагандинская область 2024 год Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: