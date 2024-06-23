Женщина погибла при спуске с горы в Карагандинской области
54-летняя женщина погибла в горной местности Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, она погибла при попытке самостоятельно спуститься с опасного участка горы.
Рядом с ней была и другая женщина, также 54-х лет, она не смогла спустится с горной местности и обратилось в службу 112.
Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС.
Многие из нас отправляются в горы, чтобы насладиться первозданной и величественной красотой. Однако туристов там могут поджидать не только веселые приключения, но настоящая битва на выживание. Zakon.kz расскажет, как организовать безопасный поход.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript