Женщина погибла при спуске с горы в Карагандинской области

54-летняя женщина погибла в горной местности Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, она погибла при попытке самостоятельно спуститься с опасного участка горы.

Рядом с ней была и другая женщина, также 54-х лет, она не смогла спустится с горной местности и обратилось в службу 112.

Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС.

Многие из нас отправляются в горы, чтобы насладиться первозданной и величественной красотой. Однако туристов там могут поджидать не только веселые приключения, но настоящая битва на выживание. Zakon.kz расскажет, как организовать безопасный поход.

