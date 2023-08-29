В Атырау арестовали мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине
Фото: скриншот видео
18 августа в одном из супермаркетов Алматы мужчина схватил женщину за грудь. Стражи порядка задержали нарушителя в Атырау, передает Zakon.kz.
Нарушителем оказался житель Атырау 1988 года рождения. Свою вину он полностью признал и заявил, что совершил свое деяние в состоянии алкогольного опьянения.
"Правонарушитель был заключен под административный арест на пять суток по ст. 434 КоАП РК, то есть по факту мелкого хулиганства".
Ранее в Алматы осудили курьера, который ударил по попе мимо проходящую девушку.
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