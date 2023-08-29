Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау арестовали мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине

Полиция Фото: скриншот видео
18 августа в одном из супермаркетов Алматы мужчина схватил женщину за грудь. Стражи порядка задержали нарушителя в Атырау, передает Zakon.kz.

Нарушителем оказался житель Атырау 1988 года рождения. Свою вину он полностью признал и заявил, что совершил свое деяние в состоянии алкогольного опьянения.

"Правонарушитель был заключен под административный арест на пять суток по ст. 434 КоАП РК, то есть по факту мелкого хулиганства".

Ранее в Алматы осудили курьера, который ударил по попе мимо проходящую девушку.

Читайте также

Спасатели рассказали, как устраняют аварию с серной кислотой в Экибастузе

"Ударил девушку по попе": курьера осудили в Алматы

Ударил ножом в шею: подозреваемого задержали в ЗКО

Ирина Мишура
Алматы Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления