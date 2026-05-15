Происшествия

Схватил за грудь: мужчина домогался девушки прямо на улице в Алматы

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:27
В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к местной жительнице в районе Саяхата. Инцидент получил огласку после публикации видео в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии и видео с места событий появились в Instagram-аккаунте "almatinec_news". Пострадавшая не только запечатлела злоумышленника на камеру, но и пожаловалась на равнодушие окружающих.

"По ее словам, некоторые прохожие мужчины просто наблюдали со стороны и говорили: "прости его, он же сказал, что больше не будет". В конце она призвала девушек быть осторожными и всегда оставаться бдительными", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что сотрудники Управления полиции Жетысуского района уже провели оперативно-розыскные мероприятия.

Личность мужчины установлена, он доставлен в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный состоит на учете в Центре психического здоровья.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям участника будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры. Подобные факты находятся на особом контроле, поскольку речь идет о безопасности граждан и недопустимости посягательств на личную неприкосновенность", – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz 15 мая 2026 года.

Ранее алматинка обвинила фельдшера в домогательствах. По словам женщины, приехавший на вызов фельдшер 1992 года рождения под предлогом помощи начал домогаться до нее, а при попытке вызвать полицию отобрал телефон и якобы насильственно удерживал в квартире.

Между тем сам фельдшер, как сообщили в службе скорой медицинской помощи, написал заявление о защите чести и достоинства в связи с клеветой.

Канат Болысбек
