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Экологи рассказали о состоянии воздуха после разлива серной кислоты в Экибастузе

серная кислота разлилась в результате ДТП Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Из-за разлива серной кислоты из цистерны на станции Экибастуз-2 службы жизнеобеспечения и госорганы предпринимают меры для ликвидации последствий и мониторят состояние окружающей среды, сообщает Zakon.kz.
"Продолжаются замеры атмосферного воздуха Национальным центром экспертизы. На данный момент опасных концентраций, превышений в ближней селитебной городской зоне не выявлено. Как и на территории станции. Превышение, конечно, есть – вокруг места разлива приблизительно в радиусе 1,5 м", – сообщил заместитель руководителя департамента экологии Магзум Кукумбаев.

По его словам, угрозы здоровью и жизни людям нет.

"Однако окружающая среда пострадала, и мы будем это исправлять. В Павлодарской области разлив серной кислоты впервые. Ущерб будет установлен в рамках расследования", – говорит собеседник.

Загрязненная почва восстановлению не подлежит. По информации Магзума Кукумбаева, землю отправят специализированным предприятиям на утилизацию. Занимаются ли павлодарские компании обезвреживанием такого рода загрязнений и каким методом, департаменту экологии пока неизвестно. Как и об объеме вытекшей кислоты и подлежащей выемке почве. В настоящее время линейный отдел полиции Департамента полиции на транспорте начал досудебное расследование по факту происшествия.

"Будут установлены ответственные лица. Они будут обязаны взять расходы по выемке земли, утилизации опасных отходов и на другие мероприятия", – говорит представитель департамента экологии.

28 августа стало известно, что на станции Экибастуз-2 происходит течь серной кислоты из цистерны. Общий объем кислоты с содержанием не более 51% в двух вагонах – 78,3 тонны. В ночь с 28 на 29 августа силам ДЧС Павлодарской области удалось остановить течь, работая в экстремальных условиях. На место инцидента АО "КТЖ" было доставлено более 37 тонн извести, используемой для нейтрализации среды. К 15 часам 29 августа завершили перекачку серной кислоты в другую емкость. Работники АО НК "КТЖ" провели обваливание и отсыпку известью участка розлива.

Ранее в компании "КТЖ" информировали о сходе вагонов, в том числе с цистерной с серной кислотой на станции Экибастуз-1 во время маневров. При первоначальном осмотре повреждения не обнаружили, его выявили при подготовке к комиссионному исследованию.

Известно, что груз следовал из ВКО в Карагандинскую область.

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