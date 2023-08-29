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В Усть-Каменогорске мужчина стрелял во дворе жилого дома

инцидент в Усть-Каменогорске Фото: скриншот видео
Накануне поздно вечером на улице Есенберлина было выставлено оцепление из-за стрельбы во дворе жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из зарегистрированного охотничьего оружия произвел несколько выстрелов.

"В настоящее время мужчина задержан. Пострадавших нет. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Пресс-служба ДП ВКО

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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