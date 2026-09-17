Шум во дворе дома в Астане обернулся выстрелом: что произошло

Вечером 17 сентября 2026 года в Астане произошел инцидент со стрельбой во дворе одного из жилых домов. В полиции сообщили, что ранений в результате произошедшего никто не получил, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, которые обратились в редакцию, инцидент произошел возле магазина "Казахстан" на улице Кенесары.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что вызов в полицию поступил из-за выстрелов во дворе жилого дома.

"На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции. Предварительно установлено, что во дворе жилого дома находилась компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно. Один из жильцов дома в целях предотвращения противоправных действий произвел предупредительный выстрел в воздух из газового пистолета", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Все участники были задержаны на месте и доставлены в полицию. В отношении правонарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Кроме того, правоохранители прокомментировали появившиеся в соцсетях слухи о якобы пострадавших горожанах.

"Информация о ранении жителей не соответствует действительности. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. Призываем граждан доверять официальным источникам", – добавили в полиции.

Ранее жительница Петропавловска едва не пострадала во время отдыха на природе недалеко от села Ивановка. На кадрах опубликованного в соцсетях видео отчетливо слышны звуки выстрелов, а пули пролетали в непосредственной близости от людей.