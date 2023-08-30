В Кокшетау водитель минивэна сбил на "зебре" ребенка и скрылся
Авария произошла на пересечении улиц Назарбаева и Ауэзова, на правостороннем съезде утром 28 августа. Ребенок переходил дорогу по "зебре" и его сбил минивэн. Об этом пишет 716kz.
По данным департамента полиции, водитель автомобиля скрылся с места аварии, в полицию он не сообщил, оставив ребенка на дороге с травмами. Как стало известно позднее, водителем оказался 21-летний мужчина. Его задержали в тот же день.
Ребенка с травмами доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы. После осмотра пострадавшего отпустили домой. Виновника ждет наказание после установления всех обстоятельств дела. Автомобиль у него забрали, он на штраф-стоянке.
Ранее в поселке Ават Алматинской области водитель легковушки сбил на дороге мужчину и протащил его на капоте более 40 метров.