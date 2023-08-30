В Кокшетау водитель минивэна сбил на "зебре" ребенка и скрылся

Водитель Toyota Alphard сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в центре Кокшетау, после чего оставил место происшествия, не сообщив о нем в полицию. Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Назарбаева и Ауэзова, на правостороннем съезде утром 28 августа. Ребенок переходил дорогу по "зебре" и его сбил минивэн. Об этом пишет 716kz.

По данным департамента полиции, водитель автомобиля скрылся с места аварии, в полицию он не сообщил, оставив ребенка на дороге с травмами. Как стало известно позднее, водителем оказался 21-летний мужчина. Его задержали в тот же день.

Ребенка с травмами доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы. После осмотра пострадавшего отпустили домой. Виновника ждет наказание после установления всех обстоятельств дела. Автомобиль у него забрали, он на штраф-стоянке.

Ранее в поселке Ават Алматинской области водитель легковушки сбил на дороге мужчину и протащил его на капоте более 40 метров.