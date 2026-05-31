Происшествия

Влетел на полном ходу: родители сбитого ребенка пощадили водителя в Кокшетау

Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего случилось в самом центре Кокшетау. На регулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль сбил ребенка, передает Zakon.kz.

Кадры момента аварии, запечатленные камерой наружного наблюдения, появились в Instagram-паблике "kokshetau_mir". На ролике отчетливо видно, как ребенок в спешке делает несколько шагов вперед, и буквально через секунду в него на полном ходу врезается легковушка.

Казалось бы, в этой ситуации были соблюдены все условия для безопасного пути – работающий светофор, четкая разметка и контроль со стороны взрослых, однако беспечность человека за рулем едва не привела к трагедии.

Детали случившегося официально прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, уточнив марку машины и принятые к нарушителю меры.

"26 мая водитель, следуя на автомобиле Лада по проезжей части на пересечении улиц Назарбаева и Жунусова, не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу на регулируемом пешеходном переходе. По данному факту в отношении водителя автомашины составлен административный протокол по статье 600 части 1 КоАП РК", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 31 мая 2026 года в ДП.

Благодаря счастливой случайности удар пришелся по касательной, и госпитализация пострадавшему не потребовалась. Примечательно, что, несмотря на всю серьезность ситуации, родители несовершеннолетнего в итоге не стали предъявлять претензий водителю.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области такси с пассажирами протаранило дорожный отбойник. В результате аварии три человека госпитализированы, при этом 21-летнему пассажиру, который сейчас находится в реанимации, ампутировали обе ноги.

Канат Болысбек
