До 15 лет колонии грозит 19-летнему казахстанцу

19-летний житель Усть-Каменогорска может отправиться за решетку на срок от 10 до 15 лет. Его задержали по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 31 августа, в Усть-Каменогорске по подозрению в распространении наркотиков задержали 19-летнего курьера-закладчика. Сотрудники Регионального управления по противодействию наркопреступности обыскали молодого человека и нашли у него психотропные вещества – почти 19 граммов мефедрона и около 5 граммов синтетического наркотика.

"Общий вес наркотических средств составил 23,56 грамма. Как признался юноша, запрещенные вещества он хранил с целью дальнейшего сбыта. В настоящее время фигурант с санкции суда арестован", – сообщили в полиции.

В отношении молодого человека возбудили дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

В конце июля также в Усть-Каменогорске задержали другого наркокурьера, который хранил запрещенные вещества в нижнем белье.