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Законодательство РК

Спецоперация в Алматы: задержанным грозит до 15 лет колонии

Молодой паре из Алматы грозит до 15 лет колонии Фото: pixabay
Молодого человека и девушку из Алматы задержала полиция по подозрению в распространении мефедрона в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 21 ноября, сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию в Ауэзовском районе. Полицейские задержали 21-летнего молодого человека и девушку такого же возраста. По версии следствия, они незаконно хранили и сбывали крупные партии мефедрона.

Пара ездила по Алматы и Алматинской области на автомобиле, оставляя в тайниках "закладки" с наркотиками. При досмотре у задержанных изъяли 56 свертков с запрещенным веществом, а при обыске по месту жительства у них обнаружили еще больше наркотиков и электронные весы для расфасовки.


"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанных водворили в изолятор временного содержания ДП города Алматы", – сообщили в полиции.

Статья, по которой молодые алматинцы проходят как подозреваемые, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее полицейские пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков в Алматы.

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