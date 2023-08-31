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В Таразе пожар в квартире перекинулся на ломбард и магазин, есть пострадавшие

огонь Фото: pixabay
В Таразе 31 августа около 17:59 в пятиэтажном жилом доме на втором этаже разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

Затем огонь распространился на крыши, расположенных на первом этаже ломбарда и магазина. Площадь пожара 40 кв. м.

"Силами службы пожаротушения пожар локализован в 18:19 и ликвидирован в 18:28. В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 13 детей. С места пожара, с признаками отравления угарным газом, госпитализирована хозяйка квартиры". Пресс-служба ДЧС Жамбылской области


Предварительная причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что мопед стал причиной пожара в многоэтажке в Астане.

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Елена Беляева
Жамбылская область Тараз
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