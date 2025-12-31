#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Происшествия

Крупный пожар в Таразе потушили без пострадавших

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 01:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 декабря в 22:18 в Таразе загорелся балкон на пятом этаже, затем огонь распространился на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара, сообщает Zakon.kz.

По прибытию пожарные встретились с открытым горением всей кровли.

"Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе школы расположенной рядом был организован пункт обогрева", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Как уточняется, пожар потушили в 00:13 1 января на предварительной площади 900 кв. м.

В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Таразе загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожар охватил 900 квадратных метров пятиэтажного жилого дома в Таразе
23:36, 31 декабря 2025
Пожар охватил 900 квадратных метров пятиэтажного жилого дома в Таразе
В Таразе пожар в квартире перекинулся на ломбард и магазин, есть пострадавшие
20:44, 31 августа 2023
В Таразе пожар в квартире перекинулся на ломбард и магазин, есть пострадавшие
Восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза
22:22, 30 июля 2024
Восемь человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Тараза
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: