Крупный пожар в Таразе потушили без пострадавших

Фото: пресс-служба МЧС РК

31 декабря в 22:18 в Таразе загорелся балкон на пятом этаже, затем огонь распространился на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара, сообщает Zakon.kz.

По прибытию пожарные встретились с открытым горением всей кровли. "Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе школы расположенной рядом был организован пункт обогрева", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК. Как уточняется, пожар потушили в 00:13 1 января на предварительной площади 900 кв. м. В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Ранее сообщалось, что в Таразе загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.

