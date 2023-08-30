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Мопед явился причиной пожара в многоэтажке в Астане

пожар Фото: скриншот видео
Пламя от электромопеда перекинулось на балконы квартир, которые находились на первом и втором этажах многоэтажки в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного департамента по ЧС, мопед загорелся на улице Азербаева.

"В 01:00 район Алматы, ул. Кенес Азербаева 6, горел электромопед с переходом на пластиковые конструкции балконов 1-2 этажей на общей площади 20 кв. м". ДЧС Астаны

Из многоквартирного дома эвакуировали 20 человек, из них 7 детей, жертв и пострадавших нет.

Пожар локализовали в 01:15 и в 01:22 ликвидировали. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы техники.

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