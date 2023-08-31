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В Павлодаре пятилетний ребенок пострадал во время обрезания

ребенок пострадал во время обрезания Фото: pixabay
23 августа пятилетнему мальчику сделали обрезание в Павлодарской областной детской поликлинике. Однако после у ребенку стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Мать пострадавшего описала ситуацию в социальной сети, пишет Pavlodarnews.kz.

"Я привезла своего 5-летнего ребенка 23 августа к врачу-хирургу Павлодарской областной детской поликлиники, чтобы ему сделали обрезание по мусульманским традициям. К сожалению, в результате ошибки врача и халатного отношения ребенку причинили большой вред здоровью. Сам заведующий хирургическим отделением сказал, что это ошибка врача", – говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящее время ребенок находится в Центре материнства и детства г. Астаны. 

В Управлении здравоохранения Павлодарской области заявили, что по данному факту создана комиссия и будет проведена служебная проверка, по результатам которой примут соответствующие меры. Кроме того, ведомство направило письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области для открытия внеплановой проверки по данному случаю.

"Специалист, проводивший данную операцию, имеет 13 лет трудового стажа, а также первую квалификационную категорию по специальности "Детская хирургия". На данный момент врач отстранен от оперативной хирургии. В настоящее время ребенок находится в отделении урологии Центра материнства и детства Астаны, состояние стабильное", – рассказали в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе.

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Елена Беляева
Астана Павлодар Павлодарская область
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