В Павлодаре пятилетний ребенок пострадал во время обрезания

23 августа пятилетнему мальчику сделали обрезание в Павлодарской областной детской поликлинике. Однако после у ребенку стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Мать пострадавшего описала ситуацию в социальной сети, пишет Pavlodarnews.kz.



"Я привезла своего 5-летнего ребенка 23 августа к врачу-хирургу Павлодарской областной детской поликлиники, чтобы ему сделали обрезание по мусульманским традициям. К сожалению, в результате ошибки врача и халатного отношения ребенку причинили большой вред здоровью. Сам заведующий хирургическим отделением сказал, что это ошибка врача", – говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящее время ребенок находится в Центре материнства и детства г. Астаны.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области заявили, что по данному факту создана комиссия и будет проведена служебная проверка, по результатам которой примут соответствующие меры. Кроме того, ведомство направило письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области для открытия внеплановой проверки по данному случаю.

"Специалист, проводивший данную операцию, имеет 13 лет трудового стажа, а также первую квалификационную категорию по специальности "Детская хирургия". На данный момент врач отстранен от оперативной хирургии. В настоящее время ребенок находится в отделении урологии Центра материнства и детства Астаны, состояние стабильное", – рассказали в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе.