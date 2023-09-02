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В Кыргызстане задержали разыскиваемого за убийство казахстанца

В Кыргызстане задержали разыскиваемого за убийство казахстанца Фото: скриншот с видео
Беглого 23-летнего казахстанца, жителя Шуского района Жамбылской области, объявленного у себя на родине в международный розыск за совершение тяжкого преступления, задержали в Бишкеке на территории одного из торговых комплексов, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Кыргызстана, 21 августа он попал в объектив такой камеры в торговом комплексе в Бишкеке. Задержанного доставили и передали в районное управление милиции. Но вечером того же дня ему удалось сбежать с территории лечебного учреждения, куда его привели для прохождения освидетельствования. 29 августа сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение беглого казахстанца. Он прятался в съемной квартире, где его и задержали полицейские вместе с сотрудниками бюро Интерпола.

Как выяснилось, 25 сентября 2022 года в больницу Шуского района Жамбылской области с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей в возрасте 23, 25 и 26 лет. Один из них позже скончался в реанимации. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Подозреваемых вскоре задержали, но одному удалось скрыться, его объявили в международный розыск.

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Елена Вебер
Казахстан Кыргызстан
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