В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого за соучастие в убийстве
Фото: pixabay
В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана за соучастие в убийстве, сообщает Zakon.kz.
По данным ГКНБ, уроженец и житель Алматинской области А.Г.М., 1995 года рождения, в обход официальных пунктов пропуска незаконно пересек границу.
В дальнейшем он намеревался вылететь через аэропорт "Манас" в третьи страны.
Следственные органы ГКНБ возбудили в отношении казахстанца уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".
27 сентября его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.
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