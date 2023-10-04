В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого за соучастие в убийстве

В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана за соучастие в убийстве, сообщает Zakon.kz.

По данным ГКНБ, уроженец и житель Алматинской области А.Г.М., 1995 года рождения, в обход официальных пунктов пропуска незаконно пересек границу.

В дальнейшем он намеревался вылететь через аэропорт "Манас" в третьи страны.



Следственные органы ГКНБ возбудили в отношении казахстанца уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".

27 сентября его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.