Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого за соучастие в убийстве

задержание Фото: pixabay
В Бишкеке задержали казахстанца, разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана за соучастие в убийстве, сообщает Zakon.kz.

По данным ГКНБ, уроженец и житель Алматинской области А.Г.М., 1995 года рождения, в обход официальных пунктов пропуска незаконно пересек границу.

В дальнейшем он намеревался вылететь через аэропорт "Манас" в третьи страны.

Следственные органы ГКНБ возбудили в отношении казахстанца уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".

27 сентября его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Читайте также

вор в законе
Криминального авторитета Камчи Кольбаева убили в Бишкеке
фармкомпания AstraZeneca
AstraZeneca выплатит 203 млрд тенге из-за побочных эффектов от своих препаратов
Майнинг криптовалюты
В Узбекистане разрешили майнинг только за счет солнечной энергии
Данияр Кунафин
Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления