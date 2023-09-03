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В Уральске в очередной раз задержали "короля Трамадола"

В Уральске в очередной раз задержали "короля Трамадола" Фото: скриншот с видео
Житель Уральска Николай Карпов, известный как "король Трамадола", вновь оказался под подозрением полиции. На этот раз Карпова задержали по подозрению в "Мошенничестве", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 сентября полицейские департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя Уральска Николая Карпова. Мужчина известен как "король Трамадола", по некоторым источникам известно, что он сам себя так называл. 47-летнего мужчину подозревают в "Мошенничестве" (часть 3 статьи 190 УК РК), передает Umarovnews.


Ранее Николай Карпов уже попадал в поле зрения полиции: его несколько раз задерживали по подозрению в хранении аптечных препаратов, которые с недавнего времени внесены в список наркосодержащих. В последний раз Карпова полицейские задержали около года назад, в его машине нашли 400 флаконов "Тропикамида".

В январе 2023 года в суде Уральска начался процесс по делу Эдика Булатова, полицейского начальника, которого Карпов обвинил во взяточничестве. Согласно материалам дела, Булатов обещал Карпову "покровительство" за семь миллионов тенге.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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