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Взрыв бытового газа предотвратили пожарные Усть-Каменогорска

Взрыв бытового газа предотвратили пожарные Усть-Каменогорска Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Сотрудники Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области вынесли из горящего ларька два газовых баллона и предотвратили взрыв, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Пожар произошел в ларьке по продаже шаурмы в Усть-Каменогорске по улице Максима Горького. Возгорание началось во фритюрнице, после чего пламя перекинулось на личные вещи, бытовую технику и обшивку помещения.


Взрыв бытового газа предотвратили пожарные Усть-Каменогорска

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


"Прибывшими пожарными подразделениями благодаря слаженным действиям огонь остановлен на площади 18 кв. м. В ходе тушения сотрудниками специализированного отряда ДЧС ВКО вынесено два газовых баллона объемом по 27 л. Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при приготовлении пищи на плите (фритюрнице)". Пресс-служба ДЧС ВКО


Взрыв бытового газа предотвратили пожарные Усть-Каменогорска

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


В отношении владельца ларька составлен административный протокол по ст. 410 КоАП РК.

Поздним вечером 2 сентября в неработающей бане Бостандыкского района Алматы вспыхнул пожар, который охватил весь комплекс и грозил перекинуться на ближайшее строение и жилые дома.

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Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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