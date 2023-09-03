Взрыв бытового газа предотвратили пожарные Усть-Каменогорска

Сотрудники Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области вынесли из горящего ларька два газовых баллона и предотвратили взрыв, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Пожар произошел в ларьке по продаже шаурмы в Усть-Каменогорске по улице Максима Горького. Возгорание началось во фритюрнице, после чего пламя перекинулось на личные вещи, бытовую технику и обшивку помещения.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО





"Прибывшими пожарными подразделениями благодаря слаженным действиям огонь остановлен на площади 18 кв. м. В ходе тушения сотрудниками специализированного отряда ДЧС ВКО вынесено два газовых баллона объемом по 27 л. Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при приготовлении пищи на плите (фритюрнице)". Пресс-служба ДЧС ВКО





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО





В отношении владельца ларька составлен административный протокол по ст. 410 КоАП РК.

Поздним вечером 2 сентября в неработающей бане Бостандыкского района Алматы вспыхнул пожар, который охватил весь комплекс и грозил перекинуться на ближайшее строение и жилые дома.